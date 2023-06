25 Millionen: BVB umgarnt Innenverteidiger

Ein Tätigkeitsfeld, über das beim BVB eher weniger berichtet wird, ist die Innenverteidigung. Dabei herrscht hier durchaus Bedarf an neuem Personal. In der Süper Lig tut sich eine Option auf.

Ende Mai ist bei Borussia Dortmund mit Mats Hummels die nächste wichtige Personalie geklärt worden. Der routinierte Verteidiger, der in der vergangenen Saison hervorragende Leistungen ablieferte, verlängerte seinen auslaufenden Vertrag nochmals bis 2024.

Mit Hummels, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck verfügt der BVB in der Abwehrzentrale also über drei gelernte Kräfte, mit denen man unbesorgt in die neue Saison gehen kann. Danach wird die Personaldecke allerdings ziemlich dünn. Soumaila Coulibaly und Antonios Papadopoulos sollen zudem mit einem Wechsel kokettieren.

Beim BVB herrscht also durchaus Bedarf. Der türkische Transferspezialist Yagiz Sabuncuoglu schreibt der Dortmunder Borussia Interesse an Victor Nelsson von Galatasaray nach. Der 24-Jährige ist unumstrittener Stammspieler und nahm mit der dänischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teil.