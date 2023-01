25-Millionen-Einkauf vor BVB-Flucht im Winter?

BVB-Manager Sebastian Kehl lässt sich nicht in die Karten schauen - Foto: / Getty Images

Borussia Dortmund steht vor der Verpflichtung des Supertalents Julien Duranville. Nach Rechtsverteidiger Julian Ryerson wäre der Belgier der zweite Winter-Neuzugang. Auch auf der Seite der Verkäufe könnte sich noch etwas tun. Ein prominenter Name steht zur Diskussion.

Julien Duranville wird wohl bald beim BVB aufschlagen, ein anderer Belgier könnte das Weite suchen: Thorgan Hazard. Der Nationalspieler, 2019 für 25 Millionen Euro aus Borussia Mönchengladbach gekommen, darf den BVB übereinstimmenden Medienberichten zufolge verlassen.

Unter Edin Terzic ist der 47-malige belgische Auswahlspieler weit von einem Stammplatz entfernt. Erst dreimal stand in der laufenden Bundesligasaison in der Startformation. Gegen Augsburg schmorte der 29-Jährige 90 Minuten auf der Ersatzbank, in Mainz fehlte er im Aufgebot.

Thorgan Hazard: Größerer Konkurrenzkampf durch Duranville und Bynoe-Gittens

Durch die bevorstehende Ankunft von Duranville und der Rückkehr des lange verletzten Jamie Bynoe-Gittens wird der Konkurrenzkampf für Thorgan Hazard noch größer. Zieht er noch im Winter die Reißleine und wechselt den Verein?