30 Millionen abgelehnt: BVB interessiert sich für neue Fußball-Sensation

Sebastian Kehl hatte erst in dieser Woche offenbart, dass es für Borussia Dortmund immer schwieriger werde, europäische Toptalente zu verpflichten. Fügte aber an: "Wir bleiben bei unserer Philosophie, in junge Spieler zu investieren, sie zu entwickeln und punktuell auch Transfererlöse einzufahren, die wir zum Teil wiederum in den Kader investieren können. Das ist seit vielen Jahren unser Geschäftsmodell."

BVB an Antonio Nusa interessiert, Chelsea blitzt mit Angebot ab

Zur Kategorie Toptalent gehört Antonio Nusa, den man spätestens seit dieser Länderspielpause auf dem Zettel haben muss. Der erst 18-Jährige gab sein Debüt für die norwegische Nationalmannschaft, streute beim 6:0 im Freundschaftsspiel gegen Jordanien ein Tor und eine Vorlage sowie später beim 2:1 in der EM-Qualifikation gegen Georgien zwei Assists bei. In Norwegen ist Nusa schon jetzt die neue Fußball-Sensation.

Und der FC Brügge, bei dem Nusa seinen Vertrag erst vor Kurzem bis 2027 langfristig verlängert hatte, reibt sich schon die Hände. Dem belgischen Portal Voetbalkrant.com zufolge ist der FC Chelsea bereits mit einer Offerte in Höhe von 30 Millionen Euro vorstellig geworden. Brügge lehnte allerdings ab, Nusa will die Saison dort zu Ende spielen.