483 Tore in 87 Spielen! BVB zeigt Interesse an Sturm-Wunderkind

Wie Youssoufa Moukoko vor einigen Jahren im BVB-Nachwuchs pflügt sich in Italien ein junger Wirbelwind durch seine Altersklassen. Die Dortmunder sollen Interesse am neuen Sturm-Wunderkind signalisieren.

Angesichts der überlieferten Zahlen wird schnell klar, warum die beiden Topklubs dem Teenager Avancen machen. Camarda soll während seiner Zeit in den Akademiemannschaften des AC Mailand in 87 Spielen 483 Tore erzielt haben. Als er acht Jahre alt war, erzielte er in der Saison 2017/18 in nur 40 Spielen 247 Tore für Milan. In der Saison 2018/19 erzielte er 172 Tore in 31 Spielen.

Francesco Camarda ist gerade der Name, der im italienischen Nachwuchsfußball Hochkonjunktur genießt. Nach Informationen des Portals FootballTranfers signalisieren Manchester City und Borussia Dortmund Interesse an einer Übernahme des erst 15-Jährigen.

BVB: Francesco Camarda erinnert an Youssoufa Moukoko

Aus BVB-Sicht erinnert der Youngster an Youssoufa Moukoko, wobei dessen Zahlen in jungen Jahren nicht annähernd so krass waren wie das, was Camarda auffährt. Ein solcher Hype ist aber auch immer mit reichlich Vorsicht zu genießen.

Moukoko beeindruckte wie Camarda lange Zeit im Nachwuchsbereich, tut sich bis heute allerdings schwer, im Seniorenfußball regelmäßig Akzente zu setzen. Was verständlich ist in diesem jungen Alter, Moukoko ist immer noch erst 18 Jahre alt.

BVB bei Francesco Camarda ohne Chance – Milan arbeitet an Profivertrag

Für die italienischen Jugendnationalauswahlen traf Camarda nach aktuellem Stand in 19 Einsätzen zwölfmal. Neben ManCity und dem BVB sollen weitere europäische Spitzenklubs ihre Fühler ausstrecken, damit aber wohl vorerst keinen Erfolg haben.

Milan will Camarda unter keinen Umständen an einen anderen Verein abgeben und arbeitet parallel zu dessen herausragenden Auftritten daran, ihn mit einem Profivertrag auszustatten. Camarda wird am 10. März kommenden Jahres 16 Jahre alt.

