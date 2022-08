Borussia Dortmund Abflug zu Guardiola? So viel bietet ManCity für Manuel Akanji

Manuel Akanji (27) soll Borussia Dortmund noch in der laufenden Transferperiode verlassen. Bisher fand sich aber noch keine Abnehmer für den Schweizer. Das könnte sich nun geändert haben. Manchester City streckt offenbar seine Fühler aus.

Nach Informationen des Onlineportals sind die Sky Blues bereit, 17,5 Millionen Euro Ablöse für den Innenverteidiger zu bezahlen. Eine Zukunft in schwarz-gelb hat Akanji nicht, nachdem er eine Vertragsverlängerung abgelehnt hat.

Wie The Athletic in Erfahrung gebracht hat, soll Akanji die Defensivabteilung des von Pep Guardiola trainierten amtierenden englischen Meisters Manchester City auf breitere Beine stellen. City hat offenbar bereits konkrete Zahlen nach Dortmund übermittelt.

Bisher wurde der 27-Jährige in der Gerüchteküche mit mehreren Vereinen in Verbindung gebracht, unter anderem Inter Mailand und Juventus Turin. Konkret wurde es bisher jedoch nicht. Der Vertrag des spielstarken Abwehrmanns in Dortmund es noch 2023 datiert.