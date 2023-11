Karim Adeyemi: Berater wird bei Privatleben des BVB-Stars deutlich - und wundert sich über den DFB

Karim Adeyemi (21) steht derzeit wohl mehr in den Schlagzeilen als ihm lieb ist. Jüngst wurde der Offensivspieler dafür kritisiert, dass er die Teilnahme am U21-Lehrgang der DFB-Junioren absagte. Auch seine Leistungen entsprechen seit Monaten nicht dem, was sich der BVB vorstellt. Nun hat sich sein Berater zu den Themen geäußert.