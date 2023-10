Also doch: BVB will Jadon Sancho im Januar Ausweg bieten

Es sei indes sehr wahrscheinlich, dass Sancho bis zum Ende der Saison an einen anderen Klub ausgeliehen wird, der sein Gehalt, das bei etwa 18 Millionen Euro im Jahr liegt, übernehmen müsste.

Borussia Dortmund ist offenbar bereit, Sancho im Januar einen Ausweg zu bieten. Darüber berichtet zumindest das Netzwerk ESPN. Der BVB sei demnach an einer Ausleihe im Januar interessiert – sofern die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen.

Eins steht bei Jadon Sancho fest: Nach seinem öffentlich ausgetragenen Disput mit Trainer Erik ten Hag und der darauffolgenden Suspendierung, die bis heute Bestand hat, gibt es für den einst so hoch gehandelte Briten keine Chance, bei Manchester United noch mal einen Fuß auf den Boden zu bekommen.

Jadon Sancho erlebte beim BVB beste Zeit seiner Karriere

Sancho legte zwischen 2017 und 2021 im schwarz-gelben Tenü eine steile Karriere hin und genießt in Dortmund noch immer hohes Ansehen. Die Entwicklung konnte er nach seinem Wechsel aber nie so wirklich fortsetzen. Sancho zeigte bei United immer mal wieder, was er zu leisten imstande ist. Konstant blieb er dabei aber nicht.

Ten Hag erwartet nach dem Vorfall noch immer auf Sanchos Entschuldigung, der seit fast zwei Monaten nicht mehr für United spielte und seitdem isoliert vom Team trainieren muss. Juventus Turin sowie die AS Rom sollen sich ebenfalls mit Sancho befassen. Der BVB würde ihn scheinbar mit offenen Armen empfangen.

Verwendete Quellen

ESPN