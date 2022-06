Am Scheideweg BVB-Boss drängt Youssoufa Moukoko zur Entscheidung

Youssoufa Moukoko gilt nach wie vor als eines der größten Talente seiner Generation. Bei Borussia Dortmund stagnierte seine Entwicklung zuletzt jedoch, was den Spieler verärgerte und über einen Wechsel nachdenken ließ. Sein Klub will nun Klarheit und wäre sogar zu einem Verkauf bereit.

Hans-Joachim Watzke reißt so langsam der Geduldsfaden. Der BVB-Geschäftsführer ist die Causa Moukoko leid und nennt deshalb die einzige Möglichkeit, die seinem Verein bleibt, sollte das Nachwuchstalent am Verhandlungstisch weiterhin so zurückhaltend agieren. "Wenn ein Spieler nicht bereit ist (zu verlängern), dann hat man als Klub die Verpflichtung, ihn zu verkaufen", stellte Watzke im Gespräch mit der WAZ klar.

Moukoko, der für die U21 der deutschen Nationalmannschaft gestern einen Doppelpack gegen Polen (2:1) erzielte, ist lediglich bis 2023 an die Borussia gebunden. Die Westfalen könnten nur noch in diesem Sommer eine angemessene Ablösesumme für den Stürmer generieren.

Moukokos Berater setzte die BVB-Verantwortlichen im Saison-Endspurt unter Druck, weil sein Klient zu wenig Einsatzzeiten erhielt. Für einen so hochgradig veranlagten Angreifer fiel die Bilanz in der abgelaufenen Spielzeit durchaus mager aus. In 16 Bundesligapartien kam der Torjäger beispielsweise auf nur 210 Spielminuten. Neben der harten Konkurrenz war dies jedoch vor allem Moukokos Verletzungsanfälligkeit geschuldet.