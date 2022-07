Bundesliga Ärger mit BVB-Trainer Edin Terzic? Thomas Meunier beschwichtigt

Es habe keinen Grund dafür gesehen, eine Art klärendes Gespräch mit Edin Terzic zu führen, erklärt Thomas Meunier im Interview mit dem kicker. Dass er als Terzic in der zweiten Hälfte der Saison 2020/21 schon mal auf dem Trainerstuhl von Borussia Dortmund saß nur eine Nebenrolle spielte, berührt Meunier heute nicht mehr.

Der 30-Jährige ordnete schon damals die Befindlichkeiten des BVB an erster Stelle an: "Edin war in einer Situation, in der er alles versuchen musste, um diesen Klub zu retten. Wir waren in einer sehr schwierigen Situation. Er hat damals seinen Job gemacht und uns stabilisiert."