Borussia Dortmund : Auch der BVB bemühte sich einst um Kylian Mbappe

Kylian Mbappe bei Borussia Dortmund? Zum heutigen Zeitpunkt unvorstellbar. Als Sven Mislintat noch in der Scoutingabteilung des BVB beschäftigt war, befanden sich junge, aufstrebende Talente wie Mbappe natürlich im Blickfeld.

"Schade war, dass man bei Kylian Mbappe keinen Zugang gefunden hat, als er ablösefrei war", erinnert sich Mislintat bei KICKER MEETDS DAZN. Er spricht auf die Sommermonate 2016 an, als Mbappes Vertrag beim AS Monaco auslief und in der Schwebe stand, ob er im Fürstentum bleibt oder den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen wird.

"Da waren viele im Rennen und wir hatten da einfach keine Chance", so Mislintat, der "im gleichen Zeitraum" Ousmane Dembele im Fokus hatte. "Mbappe damals ablösefrei aus Monaco zu klauen wäre natürlich ein Megadeal gewesen, so wie Ousmane Dembele und Jadon Sancho es damals waren."