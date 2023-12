Außenverteidiger-Suche: Kommt ein Chelsea-Talent zum BVB?

Spätestens nach der Verletzung von Julian Ryerson (26) ist Borussia Dortmund auf der Suche nach einem neuen Außenverteidiger. Dabei soll Ian Maatsen (21) vom FC Chelsea in den Fokus der Borussia gerückt sein. Zum Problem bei einem möglichen Transfer könnte jedoch eine Regel der Premier League werden.

Dass Borussia Dortmund im Winter auf dem Transfermarkt aktiv wird, ist inzwischen nahezu sicher. Nach der Verletzung von Julian Ryerson, der dem BVB mehrere Wochen fehlen wird, ist auf den Außenverteidiger-Positionen eine Vakanz entstanden, die man im kommenden Transferfenster kompensieren möchte.

Zudem fehlt Ramy Bensebaini (28), der einzige Linksverteidiger im Kader des BVB, im Januar aufgrund der Africa-Cup-Teilnahme mit Algerien ebenfalls für längere Zeit. Laut dem Mirror haben die Westfalen bei der Suche nach einer möglichen Verstärkung Ian Maatsen vom FC Chelsea ins Auge gefasst. Dem Bericht zufolge beobachte man den Niederländer bereits seit einiger Zeit und sei an einem Transfer interessiert.

Alle Seiten sind an einem Transfer interessiert

Zudem habe Maatsen Interesse an einer Veränderung und wolle die Blues gerne verlassen. Auch Chelsea soll nicht abgeneigt sein, den 21-Jährigen im Winter abzugeben, denn sein Vertrag läuft nur noch bis 2025 – eine Verlängerung scheint nicht in Aussicht, da man ihm nicht die gewünschte Spielzeit versprechen kann.

Also scheint alles zu passen für einen Transfer, wenn da nicht das Budget des BVB wäre. Wie Sky berichtet hatte, stehen den Dortmundern um die fünf Millionen Euro zur Verfügung. Einen festen Transfer von Maatsen könnte man damit nicht realisieren, also würde nur noch eine Leihe in Frage kommen.

Chelsea kann keinen Spieler ins Ausland verleihen

Neben der Tatsache, dass Chelsea den Spieler lieber verkaufen möchte, würde eine Leihe aufgrund der Premier-League-Regularien nicht funktionieren. Denn: Chelsea hat bereits sieben Spieler ins Ausland verliehen und damit die Grenze des Erlaubten erreicht. Daher ist ein Transfer für alle Seiten schwer zu realisieren.

Verwendete Quellen

Mirror