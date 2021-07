Borussia Dortmund : Axel Witsel bereut Absage an Juventus Turin nicht

Einst platzte der Wechsel von Axel Witsel (32) zu Juventus Turin auf den letzten Metern. Der gescheiterten Anstellung in Norditalien trauert der Belgier allerdings nicht hinterher.

"Ich hatte mehrmals die Chance, dorthin zu gehen. Ich habe mich aber für andere Klubs entschieden", sagte der Nationalspieler auf einer Pressekonferenz.

2017 war es beinahe soweit. Zenit St. Petersburg und die Bianconeri waren sich so gut wie einig über einen Transfer. Letztendlich landete Witsel allerdings nicht in Norditalien, sondern bei Tianjin Tianhai in der Chinese Super League.

2018 klopfte Juventus Turin angeblich erneut an. Witsel gab allerdings Borussia Dortmund sein Ja-Wort. "Ich würde jede Entscheidung nochmals so treffen", so der Mittelfeldmann. "Ich bereue es nicht."