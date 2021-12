Borussia Dortmund : Axel Witsel: Entscheidung gegen den BVB gefallen? Juventus lockt

Wie der italienische Transferexperte und Journalist Nicolo Schira in Erfahrung gebracht haben will, hat sich der Nationalspieler entschieden, seine Zelte in Westfalen spätestens im kommenden Sommer abzubrechen. Die Gespräche zwischen beiden Parteien seien beendet worden.

Witsel wird die Bundesliga demnach Ende Juni 2022 nach vier Jahren verlassen. Interesse an dem 32-Jährigen wird unter anderem Juventus Turin nachgesagt.