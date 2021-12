Borussia Dortmund : Axel Witsel will dem Fußball nach dem Karriereende treu bleiben

"Natürlich bleibe ich in der Fußballwelt, ganz sicher", sagte der Nationalspieler im Interview mit CNN. Ob er im nächsten Jahr noch beim BVB spielen wird, weiß der 32-Jährige allerdings noch nicht: "Ich weiß nicht, was als nächstes passieren wird."

Noch vermeidet der Routinier allerdings, eine Entscheidung zu treffen. "Ich konzentriere mich mehr auf die Gegenwart und jedes Spiel", so der Defensivstratege. Darauf komme es schließlich an.

Axel Witsel ist in seiner Karriere bereits weit rumgekommen. Er spielte in seiner Heimat für Standard Lüttich, für Portugals Rekordmeister Benfica Lissabon, in Russland bei Zenit St. Petersburg in China und seit dreieinhalb Jahren in der deutschen Bundesliga.