Barça ist torgewaltigem BVB-Jungspund auf den Fersen

Es sind Werte, von denen viele Profis ihre gesamte Karriere träumen. Paris Brunner hat sie schon mit erst 17 Jahren erreicht. In der U17-Bundesliga West sind für den BVB-Stürmer 16 Tore in sechs Spielen notiert.

Darüber hinaus kommt Brunner schon regelmäßig für die U19 zum Einsatz, darf dort in der Bundesliga sowie der Youth League ran. In allen Wettbewerben kommt der junge Stürmer auf 22 Tore in 23 Spielen, dazu sieben Tore in neun Auftritten für die deutsche U17-Nationalmannschaft.

Da kommt es nicht von ungefähr und wenig überraschend, dass andere Klubs auf Brunner aufmerksam werden. Der katalanische Journalist Josep Capdevila schreibt, dass der FC Barcelona Brunners Wirken aufmerksam verfolgt.