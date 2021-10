Borussia Dortmund : Barça-Wechsel von Erling Haaland: Vizepräsident begräbt Hoffnungen

Die Blaugrana belastet ein Schuldenberg von über 1,3 Milliarden Euro, was es dem Traditionsklub zumindest für die nächsten beiden Transferphasen nicht ermöglichen dürfte, einen Transfer der Größenordnung Haaland abwickeln zu können.

Erling Haaland und der FC Barcelona – diese Kombination wird in den nächsten Jahren erst mal nicht zustande kommen. "Ich glaube nicht, dass Haaland bei uns unterschreibt", erklärt Barça-Vizepräsident Rafael Yuste im Gespräch mit der Mundo Deportivo.

Man müsse erst mal sehen, was bis zum nächsten Sommer hinsichtlich Neuverpflichtungen möglich sei, nimmt Yuste zu den Transferplanungen Stellung. Etwas Verrücktes plant der Funktionär in jedem Fall nicht. Barça muss sich nun darauf konzentrieren, schnellstmöglich zu konsolidieren. "Wir befinden uns in einer großen Wirtschaftskrise, daher ist Vorsicht geboten", weiß Yuste.