"Bayern München würde Bellingham nie verkaufen"

Jude Bellingham steht bei Borussia Dortmund noch bis 2025 unter Vertrag, wird den BVB aber aller Voraussicht nach in naher Zukunft verlassen - Foto: / Getty Images

RB Leipzig wird Christopher Nkunku wohl in Richtung Premier League verlieren, auch Borussia Dortmund muss sich wohl oder übel bereits an den Gedanken gewöhnen, Jude Bellingham (19) in nicht allzu ferner Zukunft abzugeben. Der FC Bayern würde anders als seine Bundesliga-Konkurrenten handeln, sagt Karl-Heinz Rummenigge.