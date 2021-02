Borussia Dortmund : Bei Abgang von Jadon Sancho: Die zwei potenziellen BVB-Erben

Für welchen Klub Depay in der neuen Saison seinen Torjägerinstinkt vertreten wird, ist noch offen. Sicher ist nur, dass er Lyon ablösefrei verlassen wird. Ronald Koeman möchte ihn gerne beim FC Barcelona sehen, die Katalanen befinden sich jedoch in der Schuldenfalle.

Die SPORT BILD nennt mit Donyell Malen (22/PSV Eindhoven) und Memphis Depay (26/Olympique Lyon) zwei Namen, die in Sanchos Fußstapfen treten könnten. Das niederländische Duo ist jedenfalls nicht neu im BVB-Transferkosmos.

Über Monate hinweg wurde in teils fragwürdiger Art und Weise über den möglichen Transfer von Jadon Sancho zu Manchester United berichtet. Borussia Dortmund überraschte währenddessen mit der Mitteilung der vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2023.

Für die Neuner-Position, also dem Sturmzentrum, soll der BVB weiterhin Nicolas Gonzalez (22) unter Beobachtung haben. Der Starspieler des VfB Stuttgart weckte schon bei so manchem Topklub Interesse. Stattdessen verlängerte er seinen Vertrag bis 2024.

Der ehemalige BVB-Chefscout Sven Mislintat, inzwischen als Sportdirektor in Stuttgart tätig, ist sich jedoch bewusst, dass der VfB bei einem hohen zweistelligen Millionenangebot machtlos ist. "Ich würde die Chance, dass ich in der nächsten Saison noch in Stuttgart spiele, auf 50:50 beziffern", sagt Gonzalez selbst.