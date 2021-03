Borussia Dortmund : Bei BVB-Abgang: Erling Haaland will die Bundesliga verlassen

Mit einem Weggang vom BVB wird in diesem Sommer jedenfalls noch nicht gerechnet. Davon gehen auch die schwarz-gelben Verantwortlichen weiterhin nicht aus. In rund eineinhalb Jahren steht die Gemengelage allerdings in einem anderen Licht.

Dann kann Haaland seinen aktuellen Arbeitgeber Medienberichten zufolge via Ausstiegsklausel verlassen. Die Summe dieses Passus variierte in den letzten Wochen und Monaten. Von 75 bis 100 Millionen Euro war meist die Rede.