Beim BVB gescheitert? Anthony Modeste ergreift das Wort

Nach der bitteren Krebsdiagnose von Sebastien Haller im Sommer 2022 reagierte Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt und verpflichtete Anthony Modeste für fünf Millionen Euro Ablöse vom 1. FC Köln.

Für den Effzeh erzielte der groß gewachsene Franzose in 157 Pflichtspielen 79 Tore, auch für Hoffenheim war er in der Bundesliga treffsicher unterwegs (23 Tore in wettbewerbsübergreifend 62 Partien). Beim BVB fanden Modestes Tor-Versuche aber in 28 Partien nur zweimal den Kasten.

Der Mittelstürmer sieht sich aber nicht als gescheitert an. "Ich habe in Dortmund viel gelernt", sagt er im Interview mit wettfreunde.net. Er habe zwar nicht die Statistiken aus früheren Zeiten, aber das komme im Fußball vor.