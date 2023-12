Edin Terzic und Sebastian Kehl: Nächstes Bosse-Beben beim BVB?

Borussia Dortmund hinkt seinen Ansprüchen vollkommen hinterher. Zwar läuft es in der Champions League besser als erwartet, doch in Bundesliga und DFB-Pokal läuft es weniger. Vor allem Edin Terzic (41) steht stark in der Kritik – daher könnte es im Sommer Veränderungen in der Führungsetage geben.