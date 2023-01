Belgien-Juwel Duranville vor BVB-Medizincheck

Wie die französische Sportzeitung L'Equipe berichtet, soll Duranville am morgigen Donnerstag zum obligatorischen Medizincheck in Dortmund erscheinen und in der Folge einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterzeichnen.

Der belgische Rekordmeister RSC Anderlecht soll mit einer Ablösesumme in Höhe von 8,5 Millionen Euro und möglichen Zusatzzahlungen von maximal drei Millionen Euro für den jungen Rechtsaußen entschädigt werden.

Anderlecht wollte den 2024 auslaufenden Vertrag mit Duranville, der im Alter von 16 Jahren und 15 Tagen sein Profidebüt feierte, langfristig verlängern. Der Flügelstürmer lehnte aber ab. Jetzt nutzt der RSC die letzte Möglichkeit, eine hohe Ablöse für sein Eigengewächs zu erlösen.