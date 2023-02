Dortmund hat Marco Reus "sehr vermisst" - erster Startelfeinsatz seit Monaten?

"Wir haben ihn sehr vermisst", sagte der Trainer der Schwarzgelben am Donnerstag im Pressegespräch zum anstehenden Bundesliga- Spitzenspiel gegen den SC Freiburg über Reus. "Marco ist sehr wichtig für uns."

Der 33-Jährige musste am siebten Spieltag der Bundesliga im Derby gegen Schalke verletzt vom Feld. Seitdem stand er im Oktober und November nur knapp eine Stunde auf dem Spielfeld. Am vergangenen Sonntag feierte er beim Auswärtserfolg in Leverkusen seine Rückkehr, kam in den letzten fünf Minuten zum Einsatz.

Gegen Freiburg könnte der Routinier mehr Spielzeit erhalten. "Er erzielt immer wieder das 1:0 für uns", erinnert Terzic an die Vollstreckerqualitäten des Routiniers. "Es ist entscheidend, dass er fit ist." Reus fühle sich gut. Gute Voraussetzungen, um in der Startelf zu stehen. Es wäre für den Superstar der erste Startelfeinsatz seit dem Derby gegen die Knappen.