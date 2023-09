BVB kassiert saftige Nachzahlung für Ex-Spieler - Julien Duranville vor Comeback

Manuel Akanji (28) wechselte im Sommer 2022 von Borussia Dortmund zu Manchester City. 17,5 Millionen Euro Ablöse flossen dem Vernehmen nach. Jetzt steht eine saftige Nachzahlung an.

Manuel Akanji hat sich nach seinem Transfer aus Dortmund in die Premier League vor knapp einem Jahr schnell in die Stammformation von Trainer Pep Guardiola gespielt. Der Schweizer Nationalspieler war einer der Leistungsträger auf dem Weg zur erfolgreichen Spielzeit der Sky Blues.

Am Saisonende konnte Manchester City nicht nur den Gewinn des englischen Superpokals und der Meisterschaft feiern, auch den Henkelpott schnappten sich Akanji und Co. – Ex-BVB-Knipser Erling Haaland (23) wurde zudem Torschützenkönig und zum besten Spieler in England gewählt.

Manuel Akanji: Ablöse für Borussia Dortmund steigt

Borussia Dortmund profitiert offenbar finanziell von den Erfolgen Akanjis bei seinem neuen Klub. Wie die Sport Bild berichtet, sollen nach dem Triple 2,5 Millionen Euro Boni von Manchester nach Dortmund fließen. Die Gesamt-Ablöse steigt demnach auf 20 Millionen Euro an.