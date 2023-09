Borussia Dortmund kassiert Seitenhieb von Bayern-Star

Marco Reus und Co. siegten am Wochenende gegen den VfL Wolfsburg - Foto: / Getty Images

Borussia Dortmund patzte in der laufenden Saison bereits zweimal, verschenkte jeweils Punkte gegen Außenseiter. Für einen Patzer kassiert der BVB nun einen Seitenhieb aus den Reihen von Bundesliga-Primus Bayern München.

Borussia Dortmund gewann am Samstag eine umkämpfte Partie gegen den VfL Wolfsburg dank des Treffens von Marco Reus mit 1:0. Die Schwarzgelben verbesserten sich auf den sechsten Tabellenplatz, haben nach fünf Spielen nun elf Zähler auf dem Konto.

Gleichauf mit Tabellenführer Bayern (13 Punkte) könnten die Borussen sein, hätten sie am zweiten Spieltag in Bochum nicht gepatzt und nur 1:1-Unentschieden gespielt. Wie man den VfL besiegen kann, zeigten die Bayern aus München am vergangenen Wochenende.

Der Rekordmeister fertigte die Bochumer mit 7:0 ab, Neuzugang Harry Kane war mit drei Toren Matchwinner. Nicht in die Torschützenliste eintragen konnte sich Thomas Müller, der erst in der 77. Spielminute für Kingsley Coman eingewechselt wurde.