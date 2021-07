Borussia Dortmund : Borussia Dortmund: Kommt Marcel Sabitzer zum Schnäppchen-Preis ?

Die Schwarz-Gelben kamen am 1. Juli zum ersten Training unter dem neuen Coach Marco Rose zusammen. Da viele Nationalspieler fehlten, konnte sich der ehemalige Gladbacher in Ruhe mit seinem neuen Team vertraut machen, das er gerne weiter verstärken würde. Die Verantwortlichen könnten dabei in Leipzig einen lukrativen Deal abschließen.