Neuer Vertrag geplant : Borussia Dortmund: Matthias Sammer weiterhin als Chef-Nörgler erwünscht

Beim BVB darf in den nächsten Wochen wohl Vollzug vermeldet werden. Allerdings nicht in Bezug auf den heiß begehrten Goalgetter Erling Haaland. Die angepeilte Vertragsverlängerung zeichnet sich eine Ebene höher ab. Der Verein würde seine Zusammenarbeit mit Matthias Sammer gerne nach Ablauf seines im Sommer auslaufenden Kontrakts fortsetzen.

Nach Informationen der Sport Bild hat Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bereits ein Gespräch mit Sammer vereinbart, um über die weitere Kooperation zu sprechen. Da sowohl der Verein als auch der Berater an einer Weiterführung interessiert sind, dürften diese Besprechungen zügig zu einem positiven Ergebnis führen.

In den Verhandlungen mit Matthias Sammer wird die Corona-Pandemie wohl mit am Tisch Platz nehmen. Im letzten Jahr machte der BVB wegen der fehlenden Zuschauer einen Verlust in Höhe von 75 Millionen Euro. Dieser Aderlass wurde zuletzt durch gekürzte Gehälter der Spieler und Mitarbeiter minimal reduziert.

Es ist daher wahrscheinlich, dass Sammer in Zukunft ebenfalls auf Geld verzichten muss. Der Berater soll laut Sport Bild allerdings schon darauf gefasst sein, auf einen Teil seines Gehalts, das bei 500.000 Euro liegt, zu verzichten.