Borussia Dortmund : Borussia Dortmund nimmt Abwehr-Shootingstar (23) ins Visier

Der BVB kassierte in der letzten Saison 46 Gegentore in 34 Spielen. Um diese Statistik nach unten zu korrigieren, wollen die Verantwortlichen in diesem Sommer noch einen Innenverteidiger verpflichten. In Istanbul sollen sie nun fündig geworden sein.