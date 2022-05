Bundesliga BVB-Abgang: Dan-Axel Zagadou liebäugelt mit Rückkehr nach Frankreich

Für Dan-Axel Zagadou ist es ein Thema, nach seinem Ausscheiden bei Borussia Dortmund in heimische Gefilde zurückzukehren. Zuvorderst steht ein Verbleib in Europa auf der Agenda.

"Nach meiner Zeit beim BVB hoffe ich, dass ich in Europa bleiben kann. Ich werde mit meiner Entourage und meinen Agenten sehen, was auf dem Tisch liegen wird", erklärt Zagadou bei beIN SPORTS. "Eine Rückkehr in die Ligue 1? Natürlich kann ich mir das vorstellen. Außerdem bin ich sehr jung ins Ausland gegangen, es würde mir gut tun, nach Frankreich zurückzukehren."

Im Juni 2017 wechselte Zagadou im Alter von 18 Jahren aus dem Nachwuchs von Paris Saint-Germain nach Dortmund. Das große Talent, über das der Defensivspezialist ohne Frage verfügt, konnte Zagadou in den letzten fünf Jahren aber nur eingeschränkt präsentieren.