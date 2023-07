BVB-Abgang: Thomas Meunier hat zwei Optionen – und eine Wunschlösung

Zwei Klubs machen Thomas Meunier konkrete Avancen. Da wäre zum einen Juventus Turin und auf der anderen Seite der FC Barcelona. Beide sollen Interesse daran haben, eine Zusammenarbeit mit dem 31-Jährigen von Borussia Dortmund einzugehen.

Thomas Meunier: Barça statt Juve oder BVB

Für Meunier selbst kommt aber nur eine Wechselmöglichkeit infrage. Laut der AS will sich der Rechtsverteidiger unbedingt Barça anschließen. Die Gerüchte sind nicht unbedingt neu, eigentlich sind sie schon seit dem vergangenen Januar in Umlauf.

Getan hat sich seither genau: nichts. Die Blaugrana befinden sich zwar noch immer auf der Suche nach einer weiteren Alternative für hinten rechts, die sehr wahrscheinlich extern geholt wird. Meunier scheint aber für Barça nicht wirklich die erste Wahl.