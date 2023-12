BVB-Abgang von Donyell Malen rückt näher – Dortmunder Forderung bekannt

Eine richtige Liebesbeziehung war es zwischen dem BVB und Donyell Malen nie. Im Januar könnten sich die Wege wieder trennen. Die Borussen fordern in etwa das, was sie einst in den Stürmer investierten.

Der Start in die Saison verlief für Donyell Malen hervorragend. Inzwischen ist er aber seit Wochen wieder weit entfernt von seiner Topform. Laut Sky ist der 24-Jährige offen für einen Vereinswechsel, im Januar sowie im Sommer.

Dafür spricht, dass Malen vor Kurzem einen Agenturwechsel vorgenommen hat. Für die kommenden zwei Jahre lässt er sich von der Agentur SEG vertreten, die bereits den Markt sondiert. Der Angreifer soll vor allem in der Premier League einen Markt haben.

Vom BVB zum FC Liverpool? Donyell Malen mit Markt in der Premier League

Beim FC Liverpool wurde Malen bereits als möglicher Ersatz für Mohamed Salah gehandelt, der wiederum in Saudi-Arabien Begehrlichkeiten weckt. Borussia Dortmund soll zwischen 30 und 35 Millionen Euro für Malen fordern.

Und damit in etwa das, was vor gut zweieinhalb Jahren an die PSV Eindhoven überwiesen wurde. Malen fühlt sich in Dortmund nicht richtig wohl. Aktuell kommt er auf fünf Tore und zwei Vorlagen in 18 Pflichtspielen.

