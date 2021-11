Borussia Dortmund : BVB-Aktien: So liegen die Kurse bei Denis Zakaria, Axel Witsel, Roman Bürki & Co.

Foto: Just Pictures / imago images

Bei Borussia Dortmund stehen einige Veränderungen an. Die Personalien, die den BVB unter anderem beschäftigen, heißen Denis Zakaria, Axel Witsel und Roman Bürki. Hier gibt es den aktuellen Stand.

Denis Zakaria gehört in Europa zu den begehrenswerten Spielern. Sein bei Borussia Mönchengladbach zum Saisonende auslaufender Vertrag macht die Sache noch mal interessanter. In der Branche wird nach aktuellem Stand nicht davon ausgegangen, dass Zakaria über diese Saison hinaus am linken Niederrhein bleibt.

Laut dem Bezahlsender Sky hat der BVB ein Auge auf Zakaria, sollte Axel Witsel den Verein noch im Januar verlassen. Laut Bild tendiert Zakaria aktuell aber eher zu einem Wechsel ins Ausland, die Premier League ist für den WM-Teilnehmer besonders reizvoll. Vor Anfang 2022 soll hier keine Entscheidung getroffen werden.