Bundesliga BVB an Denis Zakaria interessiert – Juve-Coach reagiert

Borussia Dortmund soll sich dafür interessieren, Denis Zakaria zurück in die Bundesliga zu holen. Bei Juventus Turin ist Trainer Massimiliano Allegri zufrieden mit dem Mittelfeldspieler.

"Zakaria macht seine Sache gut, er hatte ein hervorragendes Spiel gegen Sassuolo und ich bin zufrieden mit dem, was er macht", war Allegri zunächst voll des Lobes für Zakaria, der bei besagtem 3:0 gegen Sassuolo die volle Distanz gehen durfte.

Juventus Turin schließt den 2. Spieltag der Serie A mit der Auswärtspartie gegen Sampdoria an diesem Montag (20.45 Uhr) ab. Während der obligatorischen Pressekonferenz ist Trainer Massimiliano Allegri zur Personalie Denis Zakaria befragt worden.

Über einen möglichen Zakaria-Abgang sagte Allegri: "Ich spreche nicht über den Markt, es sind noch zehn Tage Zeit und alles kann passieren. Wir als Mannschaft müssen an die Spiele denken, den Rest erledigt die Gesellschaft."

Der Transferjournalist Nicolo Schira hatte am Sonntag behauptet, dass Borussia Dortmund sowie die AS Monaco Interesse an Zakaria signalisieren, der Juve noch bis Ende August verlassen könnte. Allegris formuliertes Wortgut erweckt zumindest nicht den Anschein, als würde er dem 25-Jährigen die Wechselfreigabe erteilen wollen.