BVB aufgepasst! BarÃ§a zeigt Interesse an Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko (17) ist in guter Form - Foto: / Getty Images

Beim 5:0 über den VfB Stuttgart legte das Team von Borussia Dortmund endlich wieder die vermisste Spielfreude an den Tag. Mega-Talent Youssoufa Moukoko (17) setzte mit seinem Treffer den Schlusspunkt, der auch in Katalonien mit Freude zur Kenntnis genommen wurde.

Bei der großen Nachfrage befürchtet der BVB berechtigterweise eines der größten Offensivtalente Europas zu verlieren. Moukoko klagte in der jüngeren Vergangenheit stets über zu wenig Einsatzzeit. Dessen Agent drohte deshalb vermehrt mit einem Abgang seines Schützlings, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft.

Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, hat sich Moukoko in den Fokus des FC Barcelona gespielt. Der spanische Pokalsieger gilt ob der großen Konkurrenz allerdings nicht als Favorit auf eine Verpflichtung des Stürmers.

Moukokos Vertrag läuft aus

Unter dem zurückgekehrten Edin Terzic (39) spürt Moukoko wieder mehr Vertrauen, was sich in den Leistungen des Angreifers widerspiegelt. In zehn Bundesligapartien kann er beispielsweise schon sieben Torbeteiligungen vorweisen. Seine starken Auftritte bieten ihm eine immer bessere Ausgangslage für die Verhandlungen mit seinem Verein.

Kleiner Hoffnungsschimmer für die Dortmunder: Nach seinem Treffer gegen Stuttgart zeigte Moukoko demonstrativ auf das BVB-Emblem auf seinem Trikot. Deutet er damit seinen Wunsch zum Verbleib an?