BVB-Austausch: Warum Mats Hummels nicht mehr im Mannschaftsrat ist

In anderthalb Wochen beginnt für Borussia Dortmund mit dem DFB-Pokalspiel bei Schott Mainz die Pflichtspielsaison. Mats Hummels wird spätestens ab dann die Mannschaft aus einem anderen Blickwinkel führen.

Mats Hummels schlug BVB vor, alle Ämter niederzulegen

Wie im Sport1-Podcast Die Dortmund-Woche besprochen wird, ist der 34-Jährige nicht mehr Teil des Mannschaftsrats. Das war das Ergebnis eines Austauschs mit Sportdirektor Sebastian Kehl, in dem es darum geht, in welcher Rolle sich Hummels in Zukunft sieht.

In diesem Gespräch hatte der Abwehrstar vorgeschlagen, in Abstimmung mit dem Verein seine Ämter per sofort aufzugeben, um in allen Belangen befreiter auftreten zu können. Das liegt mitunter daran, dass er nicht mehr an vorderster Front agieren mochte und ständig Interviews führen muss.