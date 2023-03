BVB bangt um formstarken Julian Brandt - zwei reiche Klubs locken

Julian Brandt (26) hat in der Rückrunde eine unfassbare Leistungsexplosion gezeigt. Der offensive Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund spielte sich mit seinen starken Auftritten aber nicht nur wieder in die Herzen der BVB-Fans, sondern auch auf die Zettel einiger Topklubs.

Nach Informationen der Tageszeitung Bild steht Brandt sowohl beim FC Arsenal als auch bei Tottenham Hotspur hoch im Kurs. Dem Bericht zufolge kann sich der Offensivspieler durchaus einen Wechsel in die Premier League vorstellen. Im Sommer wäre wohl der geeignete Zeitpunkt.

Brandt befindet sich derzeit in einer beeindruckenden Form. In den letzten fünf Partien traf der gebürtige Bremer viermal. Insgesamt kommt er in dieser Spielzeit auf 14 Torbeteiligungen in 31 Pflichtspielen. Zum Vergleich: In den beiden Saisons zuvor hat es zusammengerechnet nur für 25 Scoringpunkte für ihn gelangt.

BVB durch Brandts Aufschwung unter Zugzwang

Bei der Borussia sieht man Brandts neu entfachte Flamme mit gemischten Gefühlen. Der Rechtsfuß ist mit seinem Lauf maßgeblich an der Siegesserie des BVB beteiligt, die seit nunmehr zehn Spielen Bestand halt.