BVB bei Daichi Kamada aus dem Rennen – schnappt Barça zu?

Von einem Gesamtpaket über 40 Millionen Euro, das der BVB für Daichi Kamada schnürt, war in den vergangenen Wochen in manchen Ecken des Internets berichtet worden. Für fünf Jahre soll sich der Japaner an Borussia Dortmund binden, hieß es. Alles Makulatur.

Der BVB ist laut Sky bei Kamada aus dem Rennen. Die Spur sei komplett erkaltet, seit Wochen habe es keinen Kontakt mehr zur Seite des 26-Jährigen gegeben. Es war zwar immer wieder davon berichtet worden, dass Kamada eher zu einem Wechsel ins Ausland tendiere.

Die Premier League und andere Topligen waren Thema. Die Meldungen, Kamada spiele ab der kommenden Saison für den BVB, hatten in diesem Fall aber meist Übergewicht. Was in dieser Thematik zumindest sicher gesagt werden kann ist, dass Kamada Eintracht Frankfurt ablösefrei verlassen wird.