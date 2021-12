Borussia Dortmund : BVB bei Hakim Ziyech aus dem Rennen

Ein möglicher Transfervorstoß von Borussia Dortmund bei Hakim Ziyech war in den vergangenen Wochen häufig thematisiert worden. Jener Akt würde aber das schwarz-gelbe Budget sprengen.

Der DFB-Pokalsieger habe in den letzten Wochen zwar tatsächlich Informationen über eine mögliche Zusammenarbeit eingeholt. Ziyechs Gehalt, heißt es, würde jedoch das Dortmunder Gehaltsgefüge aus der Fasson kippen lassen.

"Es gibt keine Gedanken über einen möglichen Wechsel, ein Tauschgeschäft oder was auch immer im Winter. Ich habe mit niemandem hier in Cobham darüber gesprochen, das ist also eine Erfindung der Medien", positionierte sich Chelsea-Trainer Thomas Tuchel schon im November klar.

Weil das Coronavirus den Spielbetrieb im blauen Bezirk Londons beinahe lahmlegte, kam Ziyech in jüngster Zeit wieder häufiger zum Einsatz. Der absurden Personalsituation geschuldet konnte sich der marokkanische Nationalspieler aber nicht wirklich in Szene setzen.