BVB bei Ivan Fresneda in der Pole Position – spanisches Juwel viel billiger

Borussia Dortmund kann offenbar guter Dinge sein, den Transfer von Ivan Fresneda über die Bühne zu bringen – und das noch zu einem deutlich günstigeren Preis als bisher erwartet. Laut Relevo nimmt der BVB im Poker um den 18-Jährigen die Pole Position ein, der FC Arsenal befindet sich aber dicht dahinter.

Entschieden sei noch nichts, die nächsten Wochen werden aber Aufschluss über das Ergebnis von Fresnedas Entscheidungsfindung geben. Durch den Abstieg von Real Valladolid in die spanische Zweitklassigkeit verringert sich gleichzeitig Fresnedas Ausstiegsklausel, die nun bei 20 anstatt 40 Millionen Euro liegt.

Ein wahres Schnäppchen in der heutigen Zeit, wenn man bedenkt, was Fresneda für ein außergewöhnliches Talent mitbringt. Sein Debütjahr in LaLiga war herausragend. Dabei war oftmals zu sehen, was von dem spanischen Juniorennationalspieler in Zukunft noch alles erwartet werden darf.

Viel Zeit zum Ausruhen bleibt ihm nach seiner Durchbruchsaison allerdings nicht. Fresneda ist einer der Führungsspieler der spanischen U19-Auswahl, mit der im Juli die Europameisterschaft auf Malta ansteht. Ob sich Fresneda noch vor diesem kontinentalen Ereignis für oder gegen den BVB entscheiden wird, bleibt vorerst offen.

Verwendete Quellen

Relevo