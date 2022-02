Borussia Dortmund : BVB bekommt Reinier nicht los – Brasilien-Rückkehr kein Thema

Für Reinier ist es kein Thema, Borussia Dortmund zu verlassen und seiner Karriere in Brasilien neuen Schwung zu verleihen. UOL Esporte zufolge lehnt der 20-Jährige einen Wechsel in heimische Gefilde ab, Ex-Klub Flamengo Rio de Janeiro soll wegen einer Leihe angefragt haben.

Reinier, so heißt es, wolle sich stattdessen in Europa durchsetzen. Beim BVB ist das in den vergangenen anderthalb Jahren nicht gelungen. Der Eindruck aus seiner ersten Saison in Schwarz-Gelb hat sich inzwischen mehr als bestätigt.