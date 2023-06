BVB bekommt Zusage von Felix Nmecha

Der Wechsel von Felix Nmecha zu Borussia Dortmund wird immer konkreter. Nach Informationen der Wolfsburger Allgemeinen sowie der Aller-Zeitung hat der BVB inzwischen die Wechselzusage des 22-Jährigen erhalten.

BVB darf sich mit Felix Nmecha austauschen

Im Zuge dessen ist den Dortmunder Planern erlaubt worden, sich direkt mit Nmecha auszutauschen. Das ist nach den geltenden Regularien erst nach ausdrücklicher Zustimmung des aktuellen Klubs möglich, oder wenn die Zusammenarbeit weniger als ein halbes Jahr gültig ist.

Das ist bei Nmecha nicht der Fall. Der Mittelfeldspieler verfügt in Wolfsburg noch über einen bis 2025 gültigen Vertrag, so dass neben einem Angebot an den Spieler auch eine Ablöseofferte nach Niedersachsen geschickt werden muss.