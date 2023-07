BVB beobachtet Tommaso Baldanzi – Juventus Turin plant ersten Anlauf

Borussia Dortmund setzt seine Sichtungsabteilung wohl auf Tommaso Baldanzi an. Laut dem italienischen Portal calciomercato.com sind schon mehrfach Vertreter gesichtet worden, die den 20-Jährigen live in Augenschein genommen hatten. Dasselbe gilt für Benfica.

Baldanzi hatte für den FC Empoli seine ersten vollständige Saison im Herrenbereich absolviert und kam auf vier Tore in 26 Meisterschaftsspielen. Der offensive Mittelfeldspieler nahm mit der italienischen U20-Auswahl an der Weltmeisterschaft als Stammkraft teil und scheiterte erst im Finale an Uruguay (0:1).

BVB bei Tommaso Baldanzi (noch) nicht konkret

Konkrete Maßnahmen scheint der BVB aktuell aber nicht zu planen. Ganz im Gegensatz zu dem ebenfalls interessierten Juventus Turin, das laut Tuttosport plant, Baldanzi in diesem Sommer zu verpflichten, ihn aber für die kommende Saison an Empoli zu verleihen.

Baldanzi soll bei vielen weiteren Klubs in der Serie A sowie in ganz Europa zumindest auf dem Zettel stehen. Empoli ruft angeblich eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro auf. Baldanzis Vertrag läuft noch bis 2027, in Empoli durchlief er sämtliche Nachwuchsstationen.

Verwendete Quellen

calciomercato.com/Tuttosport