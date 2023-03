BVB bereitet Vertragsangebot für Naby Keita vor – der größte Konkurrent

Der FC Liverpool möchte in diesem Sommer einen Komplettumbau im Mittelfeld vornehmen. Naby Keita wird diesem aller Wahrscheinlichkeit zum Opfer fallen, sein auslaufender Vertrag erfährt wohl keine Verlängerung.

Für den 28-Jährigen könnte es zurück in die Bundesliga gehen. Nach Informationen des Portals Football Insider sind Borussia Dortmund und Inter Mailand die Klubs, sie sich momentan am intensivsten mit einem Transfer beschäftigen.

Keitas Vertrag endet in wenigen Monate. Jürgen Klopp soll beschlossen haben, dass Liverpool die Zusammenarbeit auslaufen lässt. Das soll vor allem daran liegen, dass Keita in der Vergangenheit oft verletzt war. In der laufenden Saison stehen gerade mal 13 Pflichtspiele (486) Minuten in seiner Vita.