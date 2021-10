Borussia Dortmund : BVB beschäftigt sich auch mit Sebastien Haller

Borussia Dortmund will sich natürlich gewappnet wissen für den Fall, dass Erling Haaland den Pokalsieger im kommenden Sommer tatsächlich verlassen sollte. Schon jetzt gibt es daher eine ellenlange Liste an Stürmern, die der BVB als Erbe der nordischen Naturgewalt im Visier haben soll. Diese wird nun um einen Namen erweitert.

Auf der Insel sollte Haller jedoch nicht an seine starken Eintracht-Auftritte anknüpfen können und wurde nach nur anderthalb Jahren an Ajax Amsterdam abgegeben. Dort blühte der 27-Jährige wieder auf und erlangte sein altes Leistungsvermögen. Wobei seine Ajax-Zeit mit einer riesengroßen Peinlichkeit begann.

Die Verantwortlichen hatten vergessen, Haller für die Europa League zu melden, so dass er seinem Team dort nicht weiterhelfen konnte. Im September sorgte Haller dafür aber für einen Rekord in der Champions League, als er beim Gruppenspiel gegen Benfica Lissabon (5:1) als Königsklassen-Debütant in seinem ersten Spiel einen Viererpack schnürte.

Für den BVB bietet sich schon bald die Gelegenheit, Haller live und in Farbe begutachten zu können. In der Champions League steht am Dienstag kommender Woche für den BVB das Gruppen-Auswärtsspiel in Amsterdam auf der Agenda.