Bundesliga BVB beschäftigt sich mit Ex-Schalker Weston McKennie



Andre Oechsner

Nach dem Gerücht über ein vermeintliches Interesse von Borussia Dortmund an Denis Zakaria bringt die italienische Presse den BVB mit einem weiteren Spieler von Juventus Turin in Verbindung: Weston McKennie.

Foto: / Getty Images

Weston McKennie steht beim Auswärtsspiel von Juventus Turin in der Serie A an diesem Montagabend gegen Sampdoria in der Startaufstellung – wie schon in der ersten Partie bekam der US-Boys ein Mandat in der Anfangself. Vielleicht sein letztes? Nach Informationen des Corriere dello Sport hat sich Borussia Dortmund im McKennie-Umfeld umgehört und die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit abgeklopft. McKennies Arbeitspapier in Juve ist noch langfristig bis 2025 datiert, erst im vorigen Sommer zahlte die Alte Dame nach einem Jahr Ausleihe über 20 Millionen Euro Ablöse an den FC Schalke 04.

Der BVB ist offenbar noch auf der Suche nach einem weiteren Mittelfeldspieler, zunächst hatten sich Gerüchte über ein vermeintliches Interesse an Denis Zakaria ergeben. McKennie wie Zakaria würden aufgrund ihrer Vorerfahrung keinerlei Eingewöhnungszeit brauchen.

Juve möchte Weston McKennie behalten Was den McKennie-Wechsel an die Dortmunder Strobelallee nicht gerade wahrscheinlich macht, ist die horrende Ablöseforderung, gegen die Juve den 23-Jährigen gehen lassen möchte. In dem Bericht steht außerdem, dass Juve im Fall der Fälle lieber Zakaria statt McKennie die Freigabe für einen Wechsel erteilen würde. Der Schweizer würde aber lieber in Turin bleiben.