Borussia Dortmund : BVB bewies bei Jude Bellingham Verhandlungsgeschick

Im Fußballgeschäft ist es Usus, dass sich der abgebende Verein eines Spielers eine prozentuale Beteiligung an einem etwaigen Weiterverkauf sichert. So war es auch im Fall Jude Bellingham, in dem der BVB offenbar ein gutes Händchen hatte.