Borussia Dortmund : BVB bindet Top-Talent Göktan Gürpüz und Bruder Gökdeniz

Borussia Dortmund hat sich mit Göktan Gürpüz (18) und seinem jüngeren Bruder Gökdeniz (15) auf "langfristige" Vertragsverlängerungen geeinigt. Das gaben die Schwarzgelben am Freitagmittag bekannt.

Während der jüngere der Gürpüz-Brüder in der U17 des BVB aufläuft, kommt Göktan derzeit in der U19 zum Einsatz. In der kommenden Saison soll der 18-Jährige Profi Luft schnuppern und in den Kader von Marco Rose aufgenommen werden.