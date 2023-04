BVB bleibt bei Jesper Lindström am Ball – Flut an Mitbewerbern

Nachdem es mit Daichi Kamada nichts geworden ist, bringt sich der BVB beim nächsten Spieler von Eintracht Frankfurt in Stellung. Jesper Lindström heißt diesmal das Objekt der Begierde. Die Borussia muss sich hier aber gegen ein Potpourri an Interessenten durchsetzen.

Aus Sicht von Eintracht Frankfurt stehen die Chancen nicht allzu gut, dass Jesper Lindström von einem weiteren Jahr am Stadtwald überzeugt werden kann. Der 23-Jährige gehört zu den Shootingstars in der Bundesliga und scheint den Adlerträgern entwachsen.

Das Ekstra Bladet ist sich sogar sicher, dass Lindström in diesem Sommer den Verein wechseln wird. Das Ziel lässt die dänische Boulevardzeitung allerdings offen. Lindström habe in den vergangenen zwei Jahren beeindruckende Leistungen gezeigt und dabei national wie international in der Europa League sowie der Champions League auf sich aufmerksam gemacht.

Obwohl Lindström seit anderthalb Monaten wegen einer Knöchelverletzung nicht am Spielbetrieb teilnehmen kann, ist das Interesse riesig. Borussia Dortmund RB Leipzig nennt das Blatt als deutsche Klubs, die sich um Lindströms Unterschrift bemühen. Zudem wird eine fast schon ellenlange Liste mit Interessenten aus dem europäischen Ausland illustriert.