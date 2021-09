Borussia Dortmund : BVB-Boss Watzke bemitleidet Jadon Sancho wegen Reservisten-Rolle

Jadon Sancho verließ Borussia Dortmund im Sommer für 85 Millionen Euro, um sich Manchester United anzuschließen. Bei den Red Devils bleibt er zurzeit aber nur außen vor, was sein ehemaliger Vorgesetzter sehr bedauert.

Im Doppelpass bei Sport 1 erklärte Dortmunds Geschäftsführer, Hans-Joachim Watzke, wie sehr er mit Sancho mitleide. "Es tut mir in der Seele weh, dass er so wenig Beachtung bekommt." Der 62-Jährige schob gleich den Grund für die wenigen Einsatzzeiten hinterher. "Ich denke, das Problem ist, dass er in der englischen Nationalmannschaft nicht gesetzt ist."

Bei der EURO 2020 im Juni und Juli zeigte sich überdeutlich, dass Sancho in England nicht das Standing besitzt, das er sich zuvor beim BVB erarbeitete hatte. In den ersten zwei Gruppenspielen wurde er von Nationaltrainer Gareth Southgate beispielsweise überhaupt nicht berücksichtigt. Nur im Viertelfinale gegen die Ukraine durfte der Offensivspieler über 90 Minuten ran.