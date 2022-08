Bayern-Herausforderer BVB-Boss Watzke macht Ansage an Leipzig

"Was man bei uns in Dortmund nicht vergessen darf: Die Kaderkosten sind konstant geblieben – anders als etwa in Leipzig, wo die Personalausgaben um 61 Millionen Euro gestiegen sind", verweist der Geschäftsführer der Schwarzgelben auf die Vertragsverlängerung von Christopher Nkunku in Leipzig.

Die Sachsen konnten nicht nur den europaweit umworbenen französischen Nationalspieler halten, sondern auch den ebenfalls auf dem Transfermarkt begehrten David Raum von 1899 Hoffenheim für 26 Millionen Euro Ablöse verpflichten.